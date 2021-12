Rodrigo ‘Gato’ Cuba pudo reunirse con su hija Mía por fiestas navideñas y compartió algunas fotografías de la celebración que hubo en su hogar junto a los otros integrantes de su familia.

Según se pudo observar en su perfil de Instagram, el futbolista aprovechó esta importante fecha para dedicar un mensaje de reflexión a su hija, fruto de su exrelación sentimental con Melissa Paredes.

“Desde hace cuatros años y dos meses las navidades cambiaron. Me recuerdan que la bendición de ser padre es el mejor obsequio que da la vida a diario. El privilegio de verme reflejado en ti, la oportunidad de enseñarte y ser feliz juntos es lo más bonito que me toca vivir a mis ya casi 30 años. Amor puro e incondicional como con el que me criaron a mí”, escribió Cuba.

“Ya no hay que preocuparnos por la bulla para que no te despierten. Hace rato que abres todo sola (y cada vez más rápido). Conforme crezcas irás amando más cada 25 de diciembre. De eso nos encargamos nosotros. El mejor regalo cada Navidad eres tú, Mía”, añadió el deportista.

Melissa Paredes recibió la Navidad con su hija

La exconductora del programa “América Hoy” recibió la Navidad junto a su hija, pero sin su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

La influencer compartió algunas instantáneas de la celebración. Según se pudo evidenciar en Instagram, Paredes contrató una persona disfrazada de Papá Noel para que le entregue regalos a su pequeña hija.

