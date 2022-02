¡Fuertes declaraciones! Anthony Aranda sorprendió a propios y extraños al ser presentado como el nuevo jale de “Esto es Guerra”. Y es que Samuel Suárez no fue ajeno a este ingreso y reafirmó que si el bailarín ingresó al reality, fue solo por ser pareja de Melissa Paredes, no por mérito propio.

“Vamos a ver qué showcito va a haber ahora... El Gato Activador que no ha tenido mayor mérito en la vida que haber sido el amante que rompió la relación del Gato y de Melissa en los ojos de los demás. ¿Ese ha sido su mérito en la vida? ¿Por qué tendría que tener la oportunidad de estar en el reality?”, comenzó diciendo el periodista.

Según el creador de “Instarándula”, el reality de competencia no estaría alcanzando el rating esperado, motivo por el que habrían adelantado la presentación de la actual pareja de Melissa Paredes, con quien fue ampayada hace algunos meses atrás cuando aún tenía un romance con Rodrigo Cuba.

“Si ayer tuvieron ese rating, no puede seguir en caída. Siempre el primer programa es el que tiene la mayor expectativa, de ahí trepan o trepan. Ayer con todas las bombas que han sacado no han trepado, ya me imagino que si tenían pensado sacarlo el miércoles, van a tener que adelantarlo”, finalizó diciendo a El Popular.

