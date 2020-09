Melissa Paredes estuvo como invitada en la última edición del programa “En boca de todos”, donde participó de un bloque de preguntas y respuestas con los conductores ‘Carloncho’ y Ricardo Rondón.

Y es que la actriz sorprendió a propios y extraños al confirmar que fue diagnosticada con hipotiroidismo, motivo por el cual ahora debe cuidarse mucho más respecto a la salud.

Asimismo, Melissa comenta cómo enfrenta esta enfermedad que padecerá por el resto de su vida, mostrándose muy optimista. “En realidad yo tengo hipotiroidismo, que es una enfermedad crónica con la que voy a vivir siempre, y hay que aprender a vivir con ella. Por eso yo me esfuerzo bastante haciendo ejercicios y comiendo sano”, manifestó.

Melissa Paredes teme quedar embarazada en plena pandemia

La exchica reality contó que planea tener otro bebé junto a su pareja, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Sin embargo debido a la coyuntura que vivimos por el COVID-19, asegura que aún no es el momento.

“Sí queremos buscar la parejita, pero no ahora por el contexto que estamos pasando... Me da miedo, yo la verdad lo haría y quedaría embarazada ahorita si por mí fuera, pero no lo hago por este virus que me tiene harta, sino ya hace rato”, comentó.

