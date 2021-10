Melissa Paredes se presentó la mañana de este miércoles en “América Hoy” para aclarar la relación que mantiene con su aún esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba’, tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda, su pareja de baile en “Reinas del Show”.

La modelo se defendió asegurando ella y el padre de su hija habían tomado al decisión de separarse y que acordaron que todavía no lo harían público; en ese sentido, admitió que fue un error empezar a salir con el bailarín aún estando casada, pero precisó que el futbolista sabía que ya le gustaba otra persona.

Pero es no fue todo, ya que la exreina de belleza también reveló detalles de su relación con su expareja, con quien decidió seguir viviendo hasta que se separaran definitivamente y cada uno tomara su camino. A continuación, te dejamos una lista con las frases más resaltantes de la entrevista que ofreció Melissa Paredes:

1. “Vivimos en un país muy conservador en donde las mujeres siempre hacen mal y los hombres siempre hacen bien”.

2. “Rodrigo y yo decidimos separarnos, ambos, por mutuo acuerdo y llevar la fiesta en paz por el bienestar de nuestra hija, y vivir en la misma casa hasta diciembre”.

3. “Pequé de confiada, confié en una persona (Rodrigo Cuba) que me dijo: ‘No te preocupes, yo jamás te haría daño’”.

4. “Las imágenes no las voy a negar. Lo que yo voy a contar e es mi verdad. Estábamos separados”.

5. “No nos íbamos a divorciar porque nos llevábamos bien”.

Siente que fue destruida públicamente por Rodrigo Cuba.

6. “Quiero decirles que las mentiras siempre tienen patas cortas, yo actué con la verdad, siempre dije las cosas como son. Y seré sincera siempre. Yo cometí un error sí, pero no mentí, nunca mentí. Siempre dije las cosas claras y ahora me toca demostrarlo legalmente”.

7. “Comprenderás que ahora es como estar durmiendo con el enemigo (Rodrigo Cuba). No sabes qué va a pasar mañana. Me toca actuar de la misma manera que él está actuando”.

8. “Yo no vengo a decir esto para caerle bien o mal a alguien. Yo sé quién soy y sé la mujer que soy. Sé los errores que he cometido y sé lo que hago para bien o para mal”.

9. ”Desde que sentí que alguien te atrae, algo pasa... Yo le dije la verdad, me dijo que si estaba segura y si se podía arreglar esto... Yo fui sincera con Rodrigo”.

10. ”Lamentablemente voy a tener que tomar medidas legales, con pruebas porque yo ya no puedo confiar en alguien que dice ser tu amigo, el padre de tu hija, y que diga que todo va a estar bien y de pronto saca un comunicado que dice que se entera hoy”.

11. “Mi error no fue haber sacado el comunicado antes”.

12. “(¿Estás enamorada de Anthony Aranda?) Esa pregunta creo que está fuera de contexto en este momento. Te estoy diciendo que no viene de ahora, no es por una aventura, y no es por Anthony (Aranda), esto viene desde hace mucho tiempo”

13. “La hubo (infidelidad) porque estamos casados, pero legalmente, yo tengo las pruebas que puedo demostrar que en sí no hubo”.

14. “(Rodrigo Cuba) Me ha dejado tan mal públicamente porque habíamos acordado en que yo ponía el comunicado y él no iba a poner nada”.

15. “Luchamos varias veces, desde el 2019. En julio de este año, la familia se enteró, fue terrible”.

