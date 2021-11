Melissa Paredes ya puede hacer su vida de soltera - de manera oficial - ahora que firmó los papales de divorcio y se separó de Rodrigo Cuba, el padre de su hija de cuatro años de edad.

La modelo llegó a las 2 de la tarde a la notaría para reencontrarse con el futbolista y acudió en ropa deportiva, pues minutos antes había estado entrenando en el gimnasio. Ella compartió imágenes de su rutina de ejercicios; sin embargo, llamó la atención que el bailarín Anthony Aranda estuvo en el mismo local que ella.

“Media hora antes, ella se ejercitó y se activó (en el gimnasio) pero a la misma hora... oh causalidad, oh sorpresa, oh coincidencia, ¿quién estaba allí? el activador”, comentó Rodrigo González, quien mostró imágenes del bailarín en el mismo gimnasio donde estuvo Melissa.

Y, efectivamente, Anthony Aranda compartió una fotografía de él en su cuenta de Instagram, a la misma hora que Paredes.

“Subieron a la misma hora, la misma foto, en el mismo lugar”, comentó Gigi Mitre en el programa Amor y Fuego.

Melissa Paredes entrenando en el gimnasio antes de ver a Rodrigo

Como se recuerda, el bailarín y la actriz quedaron al descubierto en un ampay difundido el pasado miércoles 20 de octubre de 2021, en el programa ‘Magaly TV La Firme’. Ambos aparecían besándose dentro de una camioneta en la estacionamiento del gimnasio donde la modelo entrenaba, mientras Rodrigo Cuba cuidaba a su hija.

