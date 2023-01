Parece que el ingreso de Melissa Paredes a Panamericana TV, con el magazine ‘Préndete’, no estaría funcionando del todo. Así lo reveló Rodrigo González en la reciente edición de ‘Amor y Fuego’, este 18 de enero.

Todo ocurrió cuando Adriana Quevedo, excompañera de conducción de Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’, contó su verdad en el set de Willax TV sobre la relación que mantenía con ellos.

“Todo estaba bien (con Kurt y Karla) cuando todo arrancó todo era maravilloso, perfecto. No les podría precisar cuándo el ambiente se puso tenso. El ambiente empezó a no ser tan agradable. Siento que se fue tensando el ambiente, no con una persona en específico, y se quedó asi, no hubo manera que yo pudiera acercarme a conversar”, comentó la exmodelo.

Fue allí que Rodrigo se burló del bajo rating del nuevo magazine que conduce Karla Tarazona, tras el flamante ‘jale’ de Melissa.

“Pero algo pasa porque según nos indican, ‘Préndete’ no prende, ni siquiera parpadea, porque está en 0.0... 0.1 (de rating) no les ha funcionado muy bien” , sostuvo, ante la mirada de Adriana.

La exconductora de Panamericana TV solo atinó a decir que el canal decidió apostar por ese formato.

“Yo no iba a entrar a ese formato, no es lo mío. No me dolió que no quieran contar conmigo, estoy contenta que ese ciclo con el programa anterior haya terminado. No me sentía cómoda allí, yo ya no estaba cómoda, todo el ambiente ya no estaba cómodo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR