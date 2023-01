Adriana Quevedo rompió su silencio este 18 de enero de 2023 en el programa ‘Amor y Fuego’ y se pronunció luego que la despidieran de Panamericana TV y sea reemplazada por Melissa Paredes.

La exconductora de TV fue consultada sobre el regreso a la conducción de Melissa y tuvo una insólita reacción. En su opinión, el formato del programa ‘Préndete’ no es de su agrado.

“Cuando han hablado de mi, si en algún momento lo han hecho, esa parte no he visto. Lo que he visto era lo que ya vi en el programa anterior. He visto los extractos que me puede mandar la gente” , respondió ante Rodrigo González y Gigi Mitre.

Sin embargo, cuando le preguntaron que le pareció la dupla Karla Tarazona - Melissa Paredes guardó silencio y esbozó una sonrisa, a modo de burla.

“Su silencio nos presentan a toda la teleaudiencia”, comentó Peluchín.

Adriana Quevedo aclaró que no es su estilo el de andar peleando y mandarse dardos EN VIVO:

“A mi me encanta ver que los conductores se lleven bien, no que se estén peleando, que se estén lanzando cosas. Eso conmigo... eso a mi ni me gusta, conmigo no va, no es mi estilo (…) No es cómodo, ¿ustedes estarían cómodos? Como ya no estoy allí no sé realmente qué es verdad y qué cosa no. Sin alguien se ofende, si es armado o no, no sé. Pero en todo caso, ¿siempre una discusión? no sé, a mi no me gusta”.

Rodrigo González opinó que si las peleas de Melissa y Karla son forzadas se “ve paupérrimo y patético”: “es parte del recurso de una producción mediocre, que peleen, lloren”.

OJO | Adriana Quevedo en Amor y fuego

