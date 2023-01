Los dimes y diretes entre Karla Tarazona y Adriana Quevedo continúan. Ahora se conoció por qué Karla Tarazona no soportaba a Adriana Quevedo, cuando ambas conducía el programa ‘D ‘Mañana’, el cual salió del aire en diciembre del 2022.

Tras terminar su temporada, Panamericana TV cambió el formato el programa y cambió a Adriana Quevedo por Melissa Paredes en ‘Préndete’, desde enero del 2023.

El magazine de espectáculos ‘Amor y Fuego’ difundió un video grabado por la productora de ‘Préndete’, Yudy Portugal Diaz, donde elogia a Melissa, su nueva conductora.

“El detrás de cámaras de mis conductores favoritos... Felices estoy con ellos (...) Meli, hijita, estoy feliz contigo, verdad, contestas los grupos, si te mando a hacer nota vas a ir, ¿no?” , se le escucha decir a la productora, dejando entrever que su anterior conductora, Adriana Quevedo, no trabajaba.

La recordada protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’ respondió, feliz: “claro, uno viene a trabajar ¿o a qué?, uno tiene que contestar, ‘sí, recibí la pauta’, ‘recibí esto’, ‘gracias’”

Karla Tarazona, quien estaba dando vueltas por allí, echó más leña al fuego y lanzó tremenda indirecta a su excompañera, Adriana Quevedo.

“Yo debo decir que estoy contenta. A la compañera Melissa no hay que hacerle la tarea, ella trae su propia información, es más, comparte con nosotros la información. Yo creo que el micro deberíamos darle a la productora” , comentó la exesposa del Huevero.

¿Qué respondió Adriana Quevedo tras indirectas de Karla Tarazona?

Adriana Quevedo estuvo en ‘Amor y Fuego’ este 18 de enero y respondió a las indirectas de Karla Tarazona.

“Yo te puedo decir que estoy totalmente alejada de los cometarios que algunos puedan hacer, yo ya no formo parte de este equipo , ya no formo parte de ese grupo, Cuando ustedes me muestran estas cosas que recién veo, tengo mucho más claro que definitivamente estoy feliz donde estoy ahorita”

