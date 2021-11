Magaly Medina reveló que Melissa Paredes le prohibió que difunda el audio completo donde se le escucha pelear con su aún esposo Rodrigo Cuba, a quien le grita “psicópata, lárgate”.

“Ella pierde la paciencia y lo bota cuando él no entra en un jueguito que ella maneja. Un juego sugerente, él le dice ‘no, Melissa, yo no quiero’ muy tranquilo, muy en su actitud. Él ya se cuidaba”, precisó la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Según la conductora Magaly Medina, Melissa Paredes buscaba dejar al ‘Gato’ Cuba como una persona obsesiva con ella. “Nos quiere hacer creer que él es el obsesivo, que él se quiere quedar con ella. Yo escuché este audio y digo ‘por dios’ él es digno y se quiere ir, ella es la quiere todo lo contrario”, sentenció Magaly.

Asimismo, el psicoterapeuta consideró que Melissa Paredes no ha demostrado ninguna prueba que demuestre que Rodrigo Cuba “es obsesivo”.

“Ella es, primero, sugerente con él, sugestiva, provocativa, le hace una invitación y él se niega a mirarla y lo hace delicadamente”, mencionó Magaly.

“O sea, ella le dice ‘mírame’ y él dice ‘no te quiero mirar’. Entonces ella empieza a provocarlo, es un juego de seducción”; acotó Tomás Angulo.

Audio de Melissa Paredes

En dicha conversación, grabada por la propia conductora de ‘América Hoy’, se escucha cómo el deportista del equipo César Vallejo la acusa de no dejarlo ver a su pequeña Mía.

M: ¿Cuándo he dormido sin mi hija? Dime una sola vez, qué cínico, la verdad que tú eres cínico

R: No voy a discutir contigo. No me permites ver a la bebé

M: ¿No te permito ver a la bebé todos los días?

R: Papi ya se va, mi amor

M: ¡Psicópata, lárgate!

¿Por qué Melissa prohibió a Magaly difundir el audio?

Melissa Paredes le pidió a la conductora que no difunda el audio completo porque se escucha la voz de su pequeña hija y con ello viola el Código del Niño y Adolescente.

“Ella comenzó a rememorar lo que podía haber en ese audio o lo ha escuchado otra vez, entonces de pronto me manda la prohibición con la abogada. Mentira, no se escucha la voz de su hija de fondo, en todo caso si se escuchara, yo ayer la silencié, silencié los ruidos para que no se escuchara que había una niña ahí. No mientas en mi cara porque yo sí he escuchado el audio, tengo 50 testigos en mi producción”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR