¡No pudo más! Melissa Paredes estuvo nuevamente en el programa “Mujeres al Mando”, donde se mostró bastante contenta al referirse al envidiable físico que mantiene su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda.

Pese a que en un momento fue troleada por ‘Checho’ Ibarra, quien lo comparó con su exesposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la modelo no se imaginó lo que venía después.

A los pocos minutos llegó Pamela Franco, quien se sometió a una “cámara de los celos”, donde los conductores debían de preguntarle sobre su relación con Christian Domínguez.

Tras dar una serie de revelaciones, le llegó el turno a la exconductora de “América Hoy”, a quien le consultaron sobre si sentía celos que el bailarín mantenga comunicación con sus exparejas.

Ante esta pregunta, Melissa Paredes dijo que no era algo que le importara y que incluso no sabía quiénes eran las ex de Anthony Aranda. Pese a ello, sus compañeros de trabajo aseguraron que la modelo si sintió incómoda por esta pregunta, pues afirmaron que pese a que trate de ocultarlo, se demostraba muy celosa.

