La modelo Melissa Paredes celebró el último 11 de agosto sus 32 años de vida y lo hizo rodeado rodeada de sus familiares, así como de su novio, el bailarín Anthony Aranda, en medio de una celebración muy íntima.

Hace tan solo un año, Melissa Paredes no imaginaría todo lo que se vendría pues en esta fecha, es decir, cuando cumplió 31 años, la actriz celebró a lo grande la llegada de un nuevo año más de vida.

Tal como se muestran en las imágenes que hoy recordamos, Melissa Paredes tuvo muchas sorpresas por parte de su entonces esposo, el futbolista del Sport Boys, Rodrigo Cuba, quien preparó cada uno de los detalles para la modelo.

Ahora, Anthony Aranda fue el encargado de sorprender a Melissa Paredes con un ramo de rosas rosadas que no se comparan en nada al gran ramillete de rosas rojas que el Gato Cuba le dio por sus 31 años.

No solo eso, este año Melissa Paredes tuvo apenas una torta de chocolate hecha en casa, mientras que el año pasado cuando aún estaba casada, ella recibió un gran pastel de tres pisos y finamente decorado con el que celebró su cumpleaños.

Las lujosas decoraciones ya no se vieron este año y, por el contrario, se vio a muchos familiares tanto de Melissa Paredes como de Anthony Aranda rodeando una mesa vacía en la que le cantaron el cumpleaños feliz. Mientras, el año pasado, cuando ella aún era la esposa del Gato Cuba, la decoración por su cumpleaños fue a todo dar con arreglos de rosas naturales, cristalería y menaje de fino gusto, hecho por el famoso Yunko Dos Santos.

Sin duda, Melissa Paredes ha cambiado su estilo de vida en menos de un año pues ya no está en televisión, ya no está al cuidado de su hija y ya no está casada con el hombre que algún día amó.

Ahora, Melissa Paredes se apoya en el cariño incondicional de su madre, sus hermanas y de su ahora novio el popular ‘activador’.