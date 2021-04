La actriz Merly Morello arremetió contra un hombre que le envió un desagradable mensaje a través de Instagram luego que ella compartió una imagen en bikini.

A través de un mensaje privado, el sujeto hizo deplorables palabras a la actriz de “De vuelta al barrio”, quien no solo le respondió sino que le advirtió que publicaría una imagen de su rostro.

“Qué asco!! Pobre tu familia cuando vea tu foto en las redes viendo lo pervertido que eres”, respondió Merly Morello a este sujeto.

En sus historias de Instagram, la joven actriz también expuso al hombre y contó que hace mucho tiempo que no le llegaban este tipo de mensajes:

“Hacía mucho tiempo no me escribían un mensaje así, pensamos que habían aprendido la lección. Recuerda que hoy en día no nos quedamos calladas #pervertidosexpuestos”, explicó Merly Morello.

Comparan a Janet Barboza con 'Bruja del 71'

