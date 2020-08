La actriz Merly Morello denunció que fue acosada sexualmente durante una reunión realizada en Zoom junto a un grupo de seguidores.

En su cuenta de Instagram, la actriz de 16 años reveló que tuvo que abandonar el evento que realizó junto a una marca pues empezó a ser acosada.

“Perdón por haberme salido así inesperadamente y rápido pero la verdad no estoy para aguantar esa clase de acoso sexual y que empiecen a escribir esa clase de asquerosidades. ¿Qué m***** tienen en la cabeza? No le deseo a nadie que pase por esta clase de cosas”, expresó la actriz de “De vuelta al barrio”.

Merly Morello explicó que para ella es muy complicado que cada vez que realiza algo en redes sociales, recibe mensajes obscenos y con contenido sexual: “No es fácil y no es lindo aguantar eso (...) No se imaginan lo horrible que es tener miedo de hacer algo y que de la nada venga gente a acosarte, a hablarte obsceno, a amenazarte de violación y cosas por el estilo”.

“Intenten ver las cosas con más amor y no con tanto odio porque pueden hacer daño”, agregó entre lágrimas.

Poco después, la actriz agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y lamentó que muchas mujeres tengan que pasar por estas situaciones.

“Gracias a toda la gente linda que me está escribiendo, ya estoy mucho más tranquila. Más que molestarme porque me escriban, me jo** pensar que no soy solo yo y que hay muchas más chicas pasando por esto, pero juntas somos más fuertes”.

Merly Morello denuncia acoso sexual - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Yaco Eskenazi dice que Nicola Porcella es valiente

Yaco Eskenazi sobre nicola Porcella - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR