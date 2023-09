‘Metiche’ arremete contra Fiorella Retiz al sentirse menos culpable por ampay de Érika Villalobos: “Me causa gracia”

‘Metiche’ habló sobre Fiorella Retiz luego de que la exreportera afirmara en ‘Magaly TV: La Firme’ que se sentía menos culpable tras el ampay de Érika Villalobos junto a Erik Zapata.

En la última edición de ‘Préndete’, Karla Tarazona leyó las declaraciones de la comunicadora cuando fue abordada por las cámaras de Magaly Medina: “Todos merecen ser felices y ella (Érika Villalobos) es feliz ahora, hasta me siento menos culpable, me quita un peso de encima.” Ante ello, el popular ‘Metiche’ no dudó en comentar.

“ A mi lo que me causa gracia es que dice que se siente menos culpable, se siente con menos peso. Entonces si al día siguiente que te ampayaban con Miyashiro, ampayaban a Érika con otro, ¿ahí también te ibas a sentir con menos peso? No seas fresca pues ”, manifestó Kurt Villavicencio.

“ Mejor hubiera quedado como la víctima que dijo que dormían en cuarto separado, que eso le dijo Miyashiro y ella se lo creyó ”, añadió.

