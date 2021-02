Ahora fue su turno. Micheille Soifer estuvo como invitada especial en el programa “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultada sobre las últimas declaraciones de su ex Giuseppe Benignini, quien afirmó que ella había sido “la única mujer que había amado”.

Frente a ello, el equipo de producción del magazine emitió un informe con la recopilación de todos los mejores momentos entre la exchica reality y el popular ‘Principito’.

“Debo decirles que hace algún tiempo tomé la decisión de mantener mi vida privada en privado, justamente para evitar cualquier tipo de especulación externa. Siempre voy a tener un hermoso recuerdo y con eso me voy a quedar”, comenzó diciendo.

“Yo hoy estoy solo enfocada en mi trabajo, en mi carrera y me da muchísimo gusto que las cosas se estén dando bien, y bueno, creo que he pasado por diferentes situaciones de altos y bajos en la televisión... Hoy estoy al 100% en la música y no quiero que nada me distraiga este focus que tengo”, finalizó.

Micheille Soifer sobre El Principito - Ojo

TE PUEDE INTERESAR