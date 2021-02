El periodista Samuel Suárez hizo públicas las respuestas que Vania Bludau dio a algunos usuarios que le reclamaron por su comportamiento con agentes de la PNP.

En muchos de ellos, Vania Bludau asegura que tuvo un “mal día” y hasta responde de forma burlona a sus detractores. Por esta razón, Samuel Suárez aseguró que no le cree nada.

“Desactiva los comentarios, responde a usuarios a su estilo. Lo curioso es que luego Vania borra todos los mensajes que verán y solo deja en su muro a los que la apoyan”, escribió el periodista.

Sobre la defensa de Fabianne Hayashida a Vania Bludau, Samuel Suárez también fue contundente: “Claro, ahora como la tormenta bajó, Vania activa sus comentarios, quiere limpiar su imagen, se hace la víctima tratando de decir que tuvo un mal día como “todos”... Y ya aparecen las defensoras para justiciar la falta”.

De acuerdo al reportero de espectáculos, no hay justificación para el comportamiento de Vania: “La cosa es simple, así ese material haya salido completito, no hay nada que la deje bien parada a Vania. Sus palabras y sus actitudes no se pueden editar. Y otra cosa, todos podemos tener un mal día, cierto, pero en mi caso y creo el de muchos, ni en el peor de los días le voy a faltar el respeto de esa forma a una autoridad”.

