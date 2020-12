Micheille Soifer ha decidido anunciar su lanzamiento como cantante por todo lo alto. Y es que la integrante de “Esto es Guerra” dio una entrevista exclusiva para la revista Cosas donde reveló detalles inéditos de su vida personal.

“Ahora siento que ha llegado el momento de mi vida, un momento que he esperado siempre, por lo cual he trabajado muchos años, y a los 31, cuando ya uno de repente puede pensar que a esa edad no lograría muchas cosas”, comenzó contando.

“No soy mamá, no tengo una familia, no tengo eso, pero mi más grande sueño es ser cantante. Fue por eso que me metí a la televisión (...) Siempre he buscado las oportunidades. Me metí a los realities para ser cantante, para hacerme conocida, para que cuando grabe una canción la gente la conozca, porque no es fácil pegar una canción cuando eres una persona anónima”, expresó.

Por otra parte, el popular ‘Sol’ dio por finalizada su relación con Giuseppe Benignini, quien hace pocos días confirmó que su relación con ‘Michi’ seguía en pie.

“Yo creo que he sido súper piña con las personas que han pasado por mi vida. No he tenido mucha suerte, pero aún no pierdo las esperanzas de tener una familia en algún momento. Actualmente estoy soltera, canalizando toda mi energía en mi trabajo... Y estoy disfrutando tanto de eso”, señaló.

