Luego que Micheille Soifer le ganara el duelo de canto y baile a Yahaira Plasencia en el programa “La Gran Estrella”, las redes sociales no tardaron en estallar rápidamente. Y es que muchos usuarios aseguraron que dicho resultado “fue injusto” por parte del jurado del espacio que conduce Gisela Valcárcel.

A través de Twitter y bajo el hashtag #LaGranEstrella, los tuiteros criticaron que la integrante de “Esto es Guerra” haya logrado ganarle a la salsera, pues señalan que su presentación fue un “robo total”.

“Nunca pensé defender a Yahaira, pero ese fue un robo total. Lo único que cantó Michelle fue: la bemba colorao’. La otra chica (Karla Zapata) y Yahaira cantaron más y bailaron a la vez. Por eso no tiene rating la ‘tía Gise’”, “Yahaira y su dupla cantaron mucho más y tuvieron más desgaste. A mi parecer lo hicieron mejor que Michelle y la participante (quienes) no le hicieron un buen homenaje a Celia con sus gritos… Sin embargo, las dos no son lo suficiente para ser ‘reinas’”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que, la popular ‘bombón asesino’ se impuso ante la salsera luego de que recibiera dos votos a favor por parte de Morella Petrozzi y Michelle Alexander, mientras que Plasencia solo fue apoyada por Adolfo Aguilar.

