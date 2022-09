La cantante Yolanda Medina no tuvo palabras de elogio para Yahaira Plasencia. Todo lo contrario, la fundadora de la agrupación ‘Alma Bella’ dio con palo a la salsera cuando la comparó con Michelle Soifer, previo a su enfrentamiento musical en ‘La Gran Estrella’.

Todo comenzó cuando Brunella Horna dijo que prefería a la ‘Reina del Totó' porque ofrece show y que “no hay punto de comparación”. Al escucharla, Yolanda Medina puso el parche y defendió a Soifer.

“Estás equivocada Brunella, Yahaira hace show pero (Michelle) canta. Aquí se va a calificar supongo canto y show, y la verdad que Michelle se le lleva de encuentro”, comentó.

Y luego le lanzó otro misil a la engreída de Sergio George y hasta la imitó: “Espero que se califique canto, y no solamente baile, porque para bailarinas no estamos todavía. Me encantaría que esta vez no solo sea con ayudín y que solo en los coros cante”.

Yahaira Plasencia vs. Micheille Soifer

Yahaira Plasencia y Micheille Soifer se enfrentaron en la edición de ‘La Gran Estrella’ el pasado sábado 3 de setiembre de 2022.

Acabado el show, el jurado eligió a Soifer e Indira Orbegoso como las ganadoras de la noche, gracias a los votos de Morella Petrozzi y Michelle Alexander.

