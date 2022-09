Una de las primeras parejas formadas en los realitys. Said Palao y Macarena Vélez coincidieron en el desaparecido reality ‘Combate’, actualmente el chico reality se encuentra en una relación con Alejandra Baigorria y quien sería sorprendida con el ampay de ‘Amor y fuego’.

“¿Qué hacían Said Palao y su ex Macarena Vélez en una notaría?”, fue así como fue presentado el avance del ampay hecho por ‘Amor y Fuego’, donde se puede ver a los ex enamorados muy cerca en una notaría, sin brindar más información del trámite que realizaban.

Alejandra Baigorria no estuvo en la notaría, pero hace una semana se fue de viaje sola, levantando las sospechas de que algo malo estaría pasando en la pareja que integra el reality ‘Esto es Guerra’.

