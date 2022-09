Los rumores sobre un distanciamiento entre Alejandra Baigorria y Said Palao iniciaron hace algunos días tras el viaje que la empresaria realizó a Estados Unidos; sin embargo, la chica reality ha descartado una crisis con su pareja.

En su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria aseguró que no hay problemas en su relación con Said Palao: “En realidad siempre hay bajas en las relaciones, sobre todo cuando llevas tiempo, pero gracias a Dios, en casi los dos años que llevo con Said, no hemos tenido ninguna, nos va súper bien, sí hemos discutido alguna vez, no vamos a decir que no”, respondió a un usuario.

Según Alejandra Baigorria, su relación con el ‘combatiente’ es sana y se tienen confianza, por lo que cada uno tiene su espacio en la relación.

“Es una relación linda, es una relación sana, la verdad que nos amamos mucho, tenemos muchos planes a futuro, nos va súper bien, yo creo que así deben ser las relaciones, con bastante confianza y con los espacios de cada uno, yo he madurado mucho, muchos dicen tú no eres así, bueno, ahora soy así”, dijo la ‘rubia de Gamarra’.

Además, Alejandra Baigorria explicó que antes era inmadura en las relaciones y demostraba ser celosa, pero ahora lleva su romance de otra forma:

“Si antes podía ser una persona más insegura!! Más celosa, pero con el tiempo aprendí cómo debe ser una relación sana!! Y aprendí a confiar y me encanta que cada uno tenga su espacio, su libertad!! Obvio siempre con respeto!! Tener una relación así es tan lindo, te da una tranquilidad increíble”, comentó.

Fuente: Instagram @alejandrabaigorria

