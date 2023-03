Micheille Soifer sorprendió a propios y extraños al confesar recientemente, durante una entrevista para un canal de Youtube, que mantuvo económicamente a sus exparejas como Erick Sabater, Kevin Blow y Giuseppe Benignini. Sin embargo, también reveló cuál habría sido el regalo más caro que le habría dado a uno de sus ex.

Todo se dio durante la última edición del canal “Flowreando” , donde la cantante urbana hizo un mea sobre sus antiguas relaciones y comentó cuál sería el error que no volvería a cometer.

“No he sido yo el problema, ha sido la persona con la que he estado. Han sido personas que se han aprovechado. Yo les he comprado muchas cosas, mejor no te voy a contar”, comenzó diciendo la exchica reality.

En ese instante, la locutora Giani Portugal, quien entrevistó a la popular ‘Michi’, le consultó sobre cuál habría sido el presente más lujoso y ostentoso que le habría regalado a alguna expareja.

“Lo más caro que le he comprado a alguien es una moto valorizada en casi 20 mil dólares. Por eso quisiera encontrar a una persona que conmigo construya algo maravilloso. No me arrepiento de lo que hice (...) Al final me quedé con la moto, me pareció lo más justo. Estamos hablando de Sabater, pero hoy en día yo ya me llevo muy bien con él, ya hablamos, ya pasó”, comentó.

