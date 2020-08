Micheille Soifer decidió hablar y responderle a su estilo a Magaly Medina, pues luego de haber bajado 26 kilos debido a una operación bariátrica (reducción de estómago), fue la burla de la periodista, quien aseguró que ahora ya no se le ve “caderona” sino “cabezona” y las piernas “unos palitos”.

“Me siento bien, saludable y querida. A raíz de la operación que me hice hace siete meses bajé 26 kilos, pero al año de haberme operado llegaré a mi peso ideal. Estoy con buena alimentación y ejercicios. Como sano, más ahora que estamos en pandemia y que debemos cuidarnos al máximo”, dijo a un diario local Soifer, quien además contó que ahora “estoy en 52 kilos, pero como quiero recuperar peso quiero quedarme en 56, es el peso que yo busco”.

VA LA PSICÓLOGO

De otro lado, Soifer dijo que tras haber bajado de peso cuenta con el asesoramiento de un psicólogo. “Lo ideal es ir a un psicólogo porque es un cambio en tu cuerpo y debemos también trabajar la mente para los cambios, de ansiedad, estrés, pero ando muy ocupada trabajando, no me preocupo por el peso ni me estreso. Yo me siento bien, aunque hay siempre críticas”, expresó.

LA RESPUESTA A LA “URRACA”

Consultada sobre qué opina de Magaly Medina, quien se ha burlado de ella, pues se le ve cabezona y con el cuerpo chiquito, respondió: ”(Risas) Muchas personas dicen, yo te prefería con tus curvas, pero mis curvas eran antes como las de mi barrio de Ventanilla. Ahora que estoy flaca dicen lo contrario, no puedo gustarle a todos. Si se me ve cabezona es porque uso extensiones, soy referente en ese rubro, y tengo cabello abundante”, indicó.

Respecto a lo dicho por la “Urraca” que su cambio no es saludable, “Michi” dijo que “no puedo decirle ni responderle nada, yo respeto la opinión de todos. Tampoco vi su programa, yo me dedico a trabajar, no a hablar de nadie. Me gusta como estoy, me queda mi ropa que antes no me quedaba, estoy en el mismo peso que antes estaba, antes tenía 54 kilos, ahora 52. Giuseppe (su novio) está encantado conmigo, yo feliz”, precisó.

LO QUE DEBE SABER

Micheille Soifer dijo que pronto abrirá su salón de belleza, donde habrá extensiones. “Cada una tiene su estilo, a muchas les gusta, a otras no, qué podemos hacer contra eso”, refirió.

La popular “Sol” sorprendió al cantar junto a Natti Natasha su nuevo éxito musical “Qué mal te fue”. La integrante de Esto es guerra se animó a grabar un dúo junto a la cantante urbana que compartió en TikTok. “Estoy feliz de haber grabado un challengue con ella, imagínate haber grabado con ella”.