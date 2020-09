El estilista Carlos Cacho no pudo evitar reaccionar al ver una foto de Michelle Soifer del 2005 cuando fue coronada como Miss Ventanilla.

Efectivamente, de la anterior Michelle Soifer no queda casi nada. Ella lucía un rubio color de cabello y no tenía el cuerpazo que hoy tiene. Por ello, Carlos Cacho no tuvo reparos en opinar sobre su look de ese entonces.

“¿Quién es ella? Ten piedad Señor. ¿Ese rubio Cau-Cau- quién te lo hizo? Ese rubio Tor-tees quién te lo hizo. Es que hay varios rubios. Hay rubio cau-cau, rubio Tor-tees, rubio ají de gallina, pero ¿ese rubio chanfainita? Ahora, ¿esa es una banda presidencial?”, dijo en el programa “América Hoy”.

Pero ahí no quedó la caso pues Carlos Cacho se burló al decir: “Ya sé por qué terminan sus novios con ella, cuando ven sus fotos. Es que es otra persona”.

Eso sí, el estilista reconoció que actualmente Michelle Soifer está regia. “Hay que reconocer algo, es la que mejor quedó tomando en cuenta los cambios. Lo que se hizo, se hizo bien”.

