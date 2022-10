Vuelve a la música y esta vez espera triunfar. Luego de la repentina desaparición de Michelle Soifer de ‘Esto es Guerra’, se supo que la popular ‘Leona’ intenta establecer una vez más su carrera musical, pero esta vez de la mano de Sergio George, quien también apadrina a Yahaira Plasencia.

No es la primera vez que la Soifer intenta despegar su carrera dejando los programas reality de lado, pero anteriormente mencionó que jamás regresaría a competir en ‘Esto es Guerra’ y Gigi se lo recordó: “Antes decías no, por eso pregunto”, ante la respuesta de la cantante: “Siempre voy a estar en la tele”.

Michelle además dejó entrever que Gisela Valcárcel la había llamado para su programa, recibiendo una vez más las críticas de Gigi: “Ahora sí aprendiste a nunca decir nunca, tú decías, no voy a volver, ya no voy a hacer realitys, ya no, mi carrera internacional y sas”.

