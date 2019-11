Micheille Soifer no atraviesa por su mejor momento debido a que su restaurante de hamburguesas, Kpikua, ubicado en Surco, ahora luce cerrado. De acuerdo con un allegado a la ex “guerrera”, su local tuvo que cerrar, pues quebró por falta de clientela.

“Su negocio no andaba bien, quebró. No iba mucha gente a consumir; además, los pocos consumidores que iban se quejaban de la mala atención que daban. Ha perdido mucha plata, miles de dólares, algo más, veinte mil. Ella pensó que esta vez las cosas funcionarían, pero no fue así”, señaló al diario OJO un allegado a la Soifer.

El último viernes, el programa “Magaly TV La Firme” mostró que el restaurante de la Soifer luce cerrado y con un cartel que dice: “Tienda en alquiler” en la puerta del local. Ello se debería a la poca aceptación que tuvo su hamburguesería por parte del público. Se precisó que la popular “Solcito” estaría fracasando por segunda vez, porque cuando abrió su primer negocio de fuente de soda en Los Olivos tuvo que cerrarlo luego de unos meses, dado que la gente no acudía al lugar.

Entrevista a Michelle Soifer

Por su parte, Kevin Blow se pronunció vía telefónica con el programa de Magaly Medina. Él lamentó que Soifer cerrara el negocio de hamburguesas, porque habría invertido parte de sus ahorros en el local. “Llegamos a un acuerdo antes de irme a vivir a República Dominicana: yo no retiraba mis acciones y se lo dejaba todo a ella, para no complicar el negocio; pero ella me depositaría tipo sueldo mi parte”, afirmó su expareja.

“Los conflictos en el negocio comenzaron por Chris: ella estaba en caja y llegaba a la hora que quería. Cuando lo hacía, se ponía a maquillarse, no aportaba en la limpieza”, dijo Blow.