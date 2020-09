La integrante del reality de competencia “Esto Es Guerra”, Michelle Soifer, le respondió a un seguidor suyo que además de lanzarle un “piroto", le dijo que se le ve mejor soltera.

Tras rumores de una posible ruptura con el modelo venezolano Giuseppe Benignini, Michelle Soifer habría querido poner fin a las especulaciones y por eso decidió responder uno de los tantos mensajes en su cuenta de Instagram.

Uno de sus seguidores le escribió: “Se te ve mejor soltera, que belleza de mujer”; a lo que Michelle Soifer le escribió: “no estoy soltera”.

La captura de pantalla de la respuesta de Michelle Soifer fue compartida por la cuenta de Instagra, “Instarándula”, administrada por el periodista Samuel Suárez.

Por su parte, hace pocos días, Giuseppe Benignini descartó haber terminado su relación con Michelle Soifer, pero reconoció que la relación no iba bien pues él tenía un viaje programado a Europa por trabajo. Por ello, dijo estar evaluando la posibilidad de viajar con la combatiente.

“Estoy en el tema si me la llevo a la dejo (…) yo creo que puede ser eso (que está molesta porque me voy a ir de viaje). Ha sido muy bonita mi relación. Llevamos un año y quiero que entienda la gente que no soy igual que los otros”, dijo hace poco Giuseppe Benignini.

