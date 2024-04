Michelle Soifer y Rosángela Espinoza tuvieron una fuerte discusión EN VIVO en ‘Esto es Guerra’. En esta oportunidad, la cantante decidió enviarle tremenda advertencia a su compañera.

Ambas participantes tuvieron un nuevo enfrentamiento pero a diferencia de las anteriores, se lanzaron varias amenazas.

La ‘Chica Selfie’ dejó en claro que ella puede viajar porque es una mujer independiente “que se saca el ancho y se da sus gustos”, luego agregó: “ Yo no me meto con tus cantos porque ya sabes lo que va a pasar ”.

Tras ello, la popular ‘Michi’ le advirtió: “ Rosángela, no me hagas hablar de tus famosos viajecitos ”, sostuvo Soifer, sorprendiendo a los presentes por sus fuertes palabras.

Michelle Soifer no aguantó la risa por boda del ‘Principito’: “No me importa”

Michelle Soifer tuvo una divertida reacción cuando fue consultada por el matrimonio de su ex ‘Principito’, Giuseppe Benignini, quien contrajo matrimonio civil en Estados Unidos con una joven boliviana.

La ‘guerrera’ no sabía la noticia y se sorprendió. También se burló y remarcó que no le importa la nueva vida del modelo.

“(Se casó y va tener un hijo) Ay no sé, pero no me importa” , dijo en declaraciones a América Espectáculos.

“Que todos se reproduzcan y desaparezcan. Si yo pudiera retroceder el tiempo y eliminarlos de mi vida, créeme que lo haría”, agregó.

Soifer también tuvo duros comentarios sobre las personas que se emparejan con extranjeros. “Lo bueno de buscarte extranjeros es que se largan, chau. Eso no me importa”, sentenció.

