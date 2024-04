Michelle Soifer tuvo una divertida reacción cuando fue consultada por el matrimonio de su ex ‘Principito’, Giuseppe Benignini, quien contrajo matrimonio civil en Estados Unidos con una joven boliviana.

La ‘guerrera’ no sabía la noticia y se sorprendió. También se burló y remarcó que no le importa la nueva vida del modelo.

“(Se casó y va tener un hijo) Ay no sé, pero no me importa” , dijo en declaraciones a América Espectáculos.

“Que todos se reproduzcan y desaparezcan. Si yo pudiera retroceder el tiempo y eliminarlos de mi vida, créeme que lo haría”, agregó.

Soifer también tuvo duros comentarios sobre las personas que se emparejan con extranjeros. “Lo bueno de buscarte extranjeros es que se largan, chau. Eso no me importa”, sentenció.

Michelle Soiffer y Giuseppe Benignini fueron pareja en Perú

Se casó en Estados Unidos

Giuseppe Benignini se encuentra en Estados Unidos y se casó hace unos días con su novia Rebeca Roca, quien espera un hijo del ex chico reality.

“En ese momento nos entraron los nervios, a ella le toca jurarme su amor para toda la vida. Hasta que por fin dijo que sí”, sostuvo el modelo venezolano que fue relacionado en un amorío con Carlos Cacho.