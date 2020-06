Tremenda falta es la que cometió Miguel Arce tras recoger a Nicola Porcella en su auto, pues no usaba su mascarilla, sino que además lo invitó a sentarse a su costado como su copiloto. Pero de acuerdo a las normas impuestas tras la pandemia del Coronavirus no está permitido que dos personas se sientan juntas en un mismo automóvil.

No olvidemos que debido al Covid-19 las personas deben mantener un metro de distancia para evitar el contagio, cosa que al parecer no tiene muy claro el ex combatiente, que fue grabado por Porcella en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda Arce ya se encuentra radicando varios meses en México, país donde viajó en extrañas circunstancias su amigo Porcella para participar en el reality mexicano “Guerreros”. Y el popular “Thor” quiso darle la bienvenida nada menos que recogiéndolo en el departamento donde vive el guerrero.