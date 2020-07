El cómico Miguel Barraza decidió pronunciarse luego que saliera un ampay en el programa de Magaly Medina donde se le ve ingresando a un hotel junto a Paloma de la Guaracha.

En una entrevista con el locutor Carlos Galdós, el popular ‘Chato’ Barraza mencionó que cabe la posibilidad que haya sido ‘pepeado’, ya que no recuerda nada de lo que pasó con la denominada ‘Kardashian de Santa Anita'.

“Yo a las 3 de la mañana ya no me acuerdo porque creo que me han dado una pepa. Yo me he levantado a las 7 de la mañana y y ‘ya estaba hecho’. Después de tiempo”, manifestó el ‘chato’ para Radio Capital.

En cicha entrevista, Barraza también contó por qué tenía una torta tres leches en la mano durante el ampay. “Creo que se la regalé a las tombos (policías), que me llevaron a mi casa”, confesó.

“No pasó nada. Todos los políticos que se llevan la plata, no les dicen nada y a mi que me llevo a una vieja (...) Si no hacemos cosas un poquito malcriaditas, Magaly (Medina) no come”, finalizó diciendo.

