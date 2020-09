El programa de Magaly Medina presentó en su última edición el ampay del futbolista Miguel Trauco con la sobrina de Jefferson Farfán, Valeria Roggero, disfrutando de un agradable momento en lo que sería una restaurante en Italia.

Como se sabe, la modelo ha tenido romance con otros conocidos futbolistas de la selección peruana como Yordy Reyna y Anderson Santamaría. ¿Tendrá alguna debilidad por lo peloteros?

Sin embargo, el conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, sorprendió a propios y extraños al mencionar que quizá Valeria no sería la saliente “oficial” del jugador. “Valeria, no eres la única... No sabemos hace cuánto Trauco está separado, pero se siguen sumando a la lista amigas cariñosas, de eso no queda duda”, comentó el popular ‘Peluchín’, creando intriga en su público.

“Solo puedo decirles que Trauco baila bien, aprieta bien también...”, agregó el presentador, dando entender que habría un material del futbolista gozando con otra misteriosa muchacha. ¿De quién se tratará?

TE PUEDE INTERESAR