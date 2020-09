Tras las imágenes de Miguel Trauco y Valeria Roggero que el programa “Magaly TV La firme” difundió, la todavía esposa del futbolista, Karla Gálvez, confirmó su separación a través de un comunicado.

El mensaje fue publicado en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía desde su natal Tarapoto, donde se encuentra actualmente con sus hijos.









“El señor Miguel Trauco y yo ya no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres”, se lee en la primera parte del comunicado.

Respecto al romance de Miguel Trauco y Valeria Roggero, Karla Gálvez señaló: “Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto. Las noticias que lo involucran le conciernen solo a él”.

