Se hace el desentendido. Miguelito Barraza no dudó en pronunciarse sobre su familia, luego que el programa de Magaly Medina le consultara sobre la paternidad de su hijo José María con el bebé que tuvo con Andrea Muñoz, a quien le pidió una prueba de ADN.

“Yo veo un niñito, puede ser mi nieto y todo. Ay, mira como te hace, como te quiere, no jod.., pues, hermano, esas son cojudeces. Yo no soy ayayero. A las justas he cargado a mis hijos y menos voy a cargar a mi nieto”, comenzó diciendo.

Con respecto a que si le gustaría conocer al su último nieto, el hijo de José María y Andrea, se mostró un poco reacio y señaló: “Que lo carguen sus padres. Yo ya estoy viejo, al abuelo lo agarran de huev... y yo no lo soy y nunca lo fui. Fui el mejor y seré siempre el mejor”, dijo para el programa de ATV.

