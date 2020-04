La periodista Milagros Leiva denunció en su programa que le han hackeado su cuenta de Twitter y felicitó al que lo hizo.

“Al hacker del Rímac que se ha metido en mi cuenta, porque eso me ha avisado Twitter, que se ha metido en mi Twitter, bueno lo felicito”, dijo la periodista desde su programa.

Según Milagros Leiva, lograron que ya no esté en esta plataforma social, la cual se la creó con ayuda de un amigo.

“Yo no sé nada de Twitter. Es más, un amigo me ayudó a crearla y todo este fin de semana le conté a mi esposo que pasaban cosas raras, no lograban que escriba. Ya está, lo lograron, no estoy en Twitter”, acotó.

Sin embargo, Milagros Leiva aseguró que aún tienen su programa y que desde ahí puede pronunciarse. “En este momento no tengo cuenta, pero tengo esta tribuna y este programa donde tengo una irrestrita libertad. Acá no hay censura. Los periodistas no nos metemos con nadie, los periodistas buscamos la verdad y a veces es incómoda”.

Milagros Leiva denuncia hackeo de su cuenta en Twitter

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia celebra el cumpleaños de su mamá pese a la distancia

Yahaira Plasencia festeja cumple de su mamá -DIARIO OJO

TE PUEDE INTERESAR