Milena Warthon se pronunció tras la incómoda situación que vivió en el distrito de Miraflores. La joven cantante decidió repartir volantes de su próximo concierto en el Parque Kennedy, sin embargo, no esperó que un sereno del distrito la retirara del lugar.

En la última edición de ‘América Hoy’, la intérprete de ‘Warmisitay’ tuvo un enlace con el programa matutino y señaló que comprende el trabajo del Serenazgo de Miraflores, pero cuestionó que el distrito no permita la difusión de eventos.

“ Están siendo muy alertas. Me invitaron a retirarme, no me he sentido discriminada. No tiene nada que ver con el tema racial, el señor ha hecho su trabajo. Este tipo de iniciativas no deberían ser baneadas, no tiene nada de malo. No es una activación enorme. Había un montón de gente ”, sostuvo Milena.

En ese sentido, la artista recordó que no es la primera vez que vive una situación similar en el Parque Kennedy. Milena relató que hace un tiempo fue expulsada de dicho lugar cuando realizó un video con sus fans.

“Yo me retiré, pero la gente siguió conmigo. El cariño de la gente no se puede parar”, manifestó.

Enlace con Milena Warthon tras incidente en el Parque Kennedy

