Milena Warthon tiene un objetivo claro: impulsar el pop andino y empoderar a las mujeres con su música. Los comentarios de los haters no han frenado su avance, todo lo contrario, ha sabido darle vuelta a esa negatividad hasta convertirse en lo que es hoy, la “Princesa del pop andino” y este 19 de septiembre presenta su nuevo disco “Latinchola”.
- ¿Qué opinas que te llamen la “Princesa del pop andino”?
Está bonito el nombre. El pop andino es mi marca personal, la cual vengo trabajando desde hace unos 8 años y por eso mi primer disco se llama “Pop Andino”.
- Has incursionado en otros géneros desde el inicio de tu carrera a los 18 años, ¿qué te llevó a desarrollarte en el pop andino?
Mi proyecto no se trata solo de un tema estético musical, sino conceptual y de objetivos. El pop andino va más allá de combinar pop con sonidos andinos; para mí es muy importante la parte lírica y las temáticas de las canciones. Aunque mantengo el toque folclórico con instrumentos andinos sobre bases pop, también disfruto cantar cumbias y baladas.
- Estás preparando algo especial con Los Mirlos, cuéntame...
Sacaremos una canción llamada “Fan” el 11 de septiembre (hoy) en todas las plataformas digitales.
- ¿De qué trata la canción “Fan”?
Se puede interpretar de dos maneras: como una relación amorosa que termina mal y le dices al chico que si quiere puede ser tu fan, o como una respuesta divertida hacia los haters que están pendientes de lo que hago.
- ¿Es una composición tuya?
Sí, es una composición mía junto a Los Mirlos y mi productor, buscando acercarnos al sonido característico de la cumbia amazónica.
- Has sabido darle la vuelta a los haters
Entendí que no puedo controlar lo que los demás digan de mí. Mi proyecto y mi personalidad siempre han sido disruptivos, lo cual genera incomodidad en algunas personas. A los haters los veo como “fans confundidos”, porque al estar pendientes y comentar todos los días hacen que mis canciones funcionen y mis videos se viralicen. Además, en los conciertos y en la vida real el público me recibe de manera muy positiva.
- En los inicios de tu carrera también cuestionaron tu timbre de voz
Me han cuestionado absolutamente todo: mi físico, mi proyecto, mi talento, mi ropa, mi personalidad, mis pensamientos. Ha sido un proceso fuerte que me hizo madurar y aprender a no limitarme por el qué dirán.
- ¿A partir de toda esta experiencia y tu actitud surge el concepto de “Latinchola”?
Sí, “Latinchola” representa a la mujer que deja de vivir pendiente del qué dirán o de los comentarios negativos. Es un disco enfocado en las vivencias reales de las mujeres en el Perú.
- ¿Qué sorpresas preparas para el concierto del 19 de septiembre?
Es la presentación oficial del disco “Latinchola”, mostrando a una Milena más madura conceptualmente y en el escenario. Contaremos con invitadas internacionales como María Fuell (Colombia), Ñusta Picuasi (Ecuador) y Flor Paz (Argentina), además de Eliza Ayala (Perú) e invitados sorpresa.
- ¿Cómo va el amor? ¿Sigues en pareja?
Sí, sigo con mi pareja desde hace más de 3 años. Trabajamos y viajamos juntos por el mundo gracias a la música, y aunque trabajar en pareja es complicado, crecemos y nos apoyamos mutuamente.
ALGO MÁS
El concierto de Milena Wharton es el 19 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están en Joinnus.