Milena Warthon tiene un objetivo claro: impulsar el pop andino y empoderar a las mujeres con su música. Los comentarios de los haters no han frenado su avance, todo lo contrario, ha sabido darle vuelta a esa negatividad hasta convertirse en lo que es hoy, la “Princesa del pop andino” y este 19 de septiembre presenta su nuevo disco “Latinchola”.

- ¿Qué opinas que te llamen la “Princesa del pop andino”?

Está bonito el nombre. El pop andino es mi marca personal, la cual vengo trabajando desde hace unos 8 años y por eso mi primer disco se llama “Pop Andino”.

- Has incursionado en otros géneros desde el inicio de tu carrera a los 18 años, ¿qué te llevó a desarrollarte en el pop andino?

Mi proyecto no se trata solo de un tema estético musical, sino conceptual y de objetivos. El pop andino va más allá de combinar pop con sonidos andinos; para mí es muy importante la parte lírica y las temáticas de las canciones. Aunque mantengo el toque folclórico con instrumentos andinos sobre bases pop, también disfruto cantar cumbias y baladas.

Milena Wharton inició su carrera musical a los 18 años.

- Estás preparando algo especial con Los Mirlos, cuéntame...

Sacaremos una canción llamada “Fan” el 11 de septiembre (hoy) en todas las plataformas digitales.

- ¿De qué trata la canción “Fan”?

Se puede interpretar de dos maneras: como una relación amorosa que termina mal y le dices al chico que si quiere puede ser tu fan, o como una respuesta divertida hacia los haters que están pendientes de lo que hago.

- ¿Es una composición tuya?

Sí, es una composición mía junto a Los Mirlos y mi productor, buscando acercarnos al sonido característico de la cumbia amazónica.

- Has sabido darle la vuelta a los haters

Entendí que no puedo controlar lo que los demás digan de mí. Mi proyecto y mi personalidad siempre han sido disruptivos, lo cual genera incomodidad en algunas personas. A los haters los veo como “fans confundidos”, porque al estar pendientes y comentar todos los días hacen que mis canciones funcionen y mis videos se viralicen. Además, en los conciertos y en la vida real el público me recibe de manera muy positiva.

- En los inicios de tu carrera también cuestionaron tu timbre de voz

Me han cuestionado absolutamente todo: mi físico, mi proyecto, mi talento, mi ropa, mi personalidad, mis pensamientos. Ha sido un proceso fuerte que me hizo madurar y aprender a no limitarme por el qué dirán.

- ¿A partir de toda esta experiencia y tu actitud surge el concepto de “Latinchola”?

Sí, “Latinchola” representa a la mujer que deja de vivir pendiente del qué dirán o de los comentarios negativos. Es un disco enfocado en las vivencias reales de las mujeres en el Perú.

Los comentarios de los haters no han frenado su avance, todo lo contrario, ha sabido darle vuelta a esa negatividad hasta convertirse en lo que es hoy, la “Princesa del pop andino”. FOTO: Joel Alonso / GEC

- ¿Qué sorpresas preparas para el concierto del 19 de septiembre?

Es la presentación oficial del disco “Latinchola”, mostrando a una Milena más madura conceptualmente y en el escenario. Contaremos con invitadas internacionales como María Fuell (Colombia), Ñusta Picuasi (Ecuador) y Flor Paz (Argentina), además de Eliza Ayala (Perú) e invitados sorpresa.

- ¿Cómo va el amor? ¿Sigues en pareja?

Sí, sigo con mi pareja desde hace más de 3 años. Trabajamos y viajamos juntos por el mundo gracias a la música, y aunque trabajar en pareja es complicado, crecemos y nos apoyamos mutuamente.

Acaba de lanzar la canción “Fan”, en colaboración con “Los Mirlos”.

Milena Warthon presentará su nuevo disco "Latinchola" en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este 19 de septiembre.

ALGO MÁS

El concierto de Milena Wharton es el 19 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están en Joinnus.