Milena Zárate se pronunció luego de que Jonathan Maicelo le enviara una carta notarial por contar que la abandonó en Nueva York porque no quería tener intimidad con él.

“ Tendría que ponerse a preparar un montón de cartas notariales. La verdad no creo que tenga el tiempo él, ni que le convenga mucho tampoco. El que se empiece a resolver cosas que honestamente a estas alturas están de más”, manifestó Zárate.

“Si él no lo recuerda, cómo puede decir que es mentira. Si no lo recuerda es porque bueno... tendrá memoria de no sé... de pollo. Ya no es mi culpa, que no lo recuerde, no quiere decir que no haya pasado, eso y muchísimas cosas más. El problema es que va a tirar su platita a la basura porque yo se las bajo rapidito con un par de cositas y le bajo todas sus cartas notariales ”, agregó.

Además, la expareja de Edwin Sierra reveló que el boxeador le insistía para que tengan algo y luego de unos días, fue ampayado con Samantha Batallanos.

“Creo que cada persona se pinta como lo que es por más que quiera aparentar otra cosa. Hasta menos de un mes estando con esta chica, estaba que me insistía para que pudiéramos llegar a tener algo. Sí, menos de un mes antes de estar con ella, antes de que fuera ampayados, él estaba tirándome maíz, pero al cien ”, concluyó.

