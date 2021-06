Milena Zárate no se calló nada y señaló que Sheyla Rojas solo aprenderá de sus errores si es que “toca fondo”, haciendo referencia a la investigación que estaría llevando la policía mexicana por un video que compartió la rubia donde mostraba autos de lujo que tenían placas fantasmas.

“A ella no le importa de dónde vienen esos autos porque una persona que se va a vivir con alguien que acaba de conocer y que no tiene el menor reparo de dejar a su hijo, es porque realmente no le importa dónde está metida”, comenzó diciendo.

Asimismo, lamentó la actitud de la exchica reality, pues tiene un pequeño que aun depende de ella. “Es lamentable porque tiene una familia, y a veces terminamos dañando a esas personas. En algún momento pisará fondo para darse cuenta que es prioridad en la vida”, agregó.

