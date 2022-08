Su primer cumpleaños en tierras gringas. Greyssi Ortega celebra hoy un año más de vida y lo hace junto a su familia, ya que logró ingresar a Estados Unidos junto a sus hijos y reunirse con el padre de sus hijos, pero la distancia no evitó que su hermana le envíe sus mejores deseos.

“El tiempo no se detiene y a pesar de que estamos tan lejos, no podemos dejar de celebrar un año más de vida”, fue así como la colombiana lamentó no poder estar cerca de su hermana para poder celebrarla con algo más que con una publicación en redes sociales.

La colombiana no estaría recibiendo bien sus 29 años de edad, ya que confesó por la mañana en el programa ‘En boca de todos’, que no la está pasando bien: “Estaba a un día de irme a Migraciones, al consulado peruano, para que firmaran mi deportación y devolverme a Perú”.

Milena Zarate celebra cumple de Greyssi | Imagen captura de 'Instagram'

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO