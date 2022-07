Greyssi Ortega se encuentra atravesando una complicada situación junto a sus tres hijos, luego de haber intentado cruzar la frontera de México a Estados Unidos de manera ilegal. Por su parte, Milena Zárate confesó que su hermana tomó dicha decisión “en contra de su voluntad”.

Como se sabe, Greyssi declaró para el programa “Amor y Fuego” que seguirá intentando cruzar la frontera junto a sus tres niños para poder reencontrarse con su esposo Ítalo Villaseca.

“Todos le dijimos que no lo haga, es adulta, la puedo aconsejar, pero ya es su decisión, no es una niña. De hecho, se peleó conmigo por hacer las cosas a escondidas, sobre todo por los niños. Hubiese preferido no saber nada de ella, de no saber su paradero, igual lo iba a hacer”, comenzó diciendo.

“La estoy apoyando moralmente. Aunque no estamos de acuerdo con sus decisiones. Desde que se fue no tengo paz, esperando noticias, que aparezca. No la está pasando bien, pero el tema del peso es por la complicación de la manga gástrica. Nadie sabe lo de nadie”, agregó.

Por otra parte, la cantante colombiana señaló que aunque Greyssi lo quisiera, ya no podría entrar a Perú por los problemas que tuvo hace varios años atrás con el escándalo con Edwin Sierra.

“La situación no está bien, ella tomó la decisión porque tocó fondo y aquí era mucho más difícil sacar adelante a sus hijos. Espero que pueda lograr sus metas por el bien de los niños, trabajen y vaya bien por allá. Así quisiera regresar a Perú no puede entrar por los problemas que tuvo hace varios años”, finalizó diciendo a El Popular.

