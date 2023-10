Milena Zárate no se calló nada y arremetió contra Edwin Sierra, quien le hna interpuesto una denuncia por un monto exhorbitante por referirse a él en distintos programas de televisión.

“Me demandó por 105 mil soles. No puedo tocar su nombre, cada vez que lo hago me demanda. Lo que se le olvida es que en esa conciliación hay puntos que él no ha cumplido (…) Si no cumple a las buenas, cumplirá a las malas”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la colombiana se mostró bastante indignada porque Sierra no estuvo en la primera comunión de la hija que ambos tienen.

“Es un miserable, es un ser despreciable. Es un ser humano que no entiendo como pueda tener esa alma, en que momento pude querer a un ser humano tan despreciable”, agregó.

“No encuentro explicación a una persona que pueda lastimar a un niño sin el menor reparo como lo hace él siendo de su propia sangre. Ahora si demándame con gusto porque estoy hablando mal de ti”, sentenció.

