La modelo Milena Zárate estuvo en el programa “América Hoy” y contó que tras el ampay de su novio con la cantante de cumbia, Thamara Gómez, revisó la conversaciones entre ambos y descubrió que solo existe una amistad entre ambos y negocios de por medio.

Milena Zárate dijo que logró hacer esto porque tiene la clave de celular de su novio Tito, confirmando así que puede tener acceso a toda la información.

“Revisé sus conversaciones porque ¿tú crees que solo hay que confiar en lo que te dice? Yo le tengo hasta la clave, tú que crees”, dijo la actriz colombiana Milena Zárate.

Además, Milena Zárate quiso poner el parche y dijo que no es tóxica y que pese a tener la clave de celular de Tito no le revisa todo. “No crean que soy tóxica, no le paro revisando todo. Es la primera vez que le reviso la conversación, pero yo sé la clave de siempre”.

“Si el borra la conversación, yo le recupero lo robado. Tú que crees”, finalizó la colombiana, sorprendiendo.

