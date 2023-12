Milena Zárate considera que Jonathan Maicelo es un ‘patán’ luego de que el boxeador le enviara una carta notarial porque le colombiana afirmó en ‘América Hoy’ que la dejó abandonada en Nueva York porque no quiso tener intimidad con él.

“ Es un patán. Si va a preparar una carta pues mejor que prepare como veinte porque le tengo un montón de ‘perlitas’. A mí no me suma ni beneficia hablar de él. Yo solo he contado una parte chiquita, pero si quiere desempolvar algo... ”, declaró la expareja de Edwin Sierra a Trome.

La colombiana cree que el deportista quiere amedentrarla con la carta notarial y le recomienda enfocarse en su vida antes de hablar de ella. Además, indicó que al deportista le conviene quedarse callado.

“Como a mí no me puede levantar la voz ni nada, me quiere amedrentar con esto (carta notarial). ¿Desde cuándo una no puede contar los pasajes de su vida? Entonces, va a tener que llenarme de cartas notariales, así que mejor se enfoque en lo suyo ”, manifestó.

“ Antes de hablar de alguien, primero que se fije al espejo y mire su vida. A mí no me tiembla la mano, así que mejor se quede callado porque no le va a convenir ”, agregó.

