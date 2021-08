La cantante y actriz colombiana Milena Zárate habló sobre el fin de su relación con el futbolista Augusto Barrera. Reveló que el motivo fueron los celos de él, al punto que los calificó como “enfermizos”.

Contó que el último hecho de celos ocurrió cuando llegó a América Televisión para “Reinas del Show”, donde saludó al bailarín Oreykel por su cumpleaños. Esto no habría gustado al futbolista.

“Si las miradas mataran ya estuviera muerta. Le pregunté que le pasaba y me dijo: ‘Te gusta, ya me di cuenta que él (Oreykel) es el que te gusta, lo miraste tres veces y ahora lo abrazas’. Fueron unos celos enfermos, le dije que piense lo que se le dé la gana, pero luego le comenté que ya no quería pelear más y que jamás le faltaría el respeto. Ya me ha hecho tres o cuatro veces (escena de celos), pero le he tenido paciencia porque entiendo que no es del medio”, contó Milena Zárate para Trome.

La colombiana reconoció estar triste por la ruptura. “Obvio que me duele porque lo quiero un montón, pero lo que me hizo es un aviso de que no va a funcionar”, agregó.

Finalmente, Milena Zárate dijo no haberle dados motivos al futbolista para poner fin a su relación. “Yo no salgo, no voy a reuniones con amigas, no tengo vida social y me la paso en mi casa con mi hija o sino en mi tienda de Gamarra. Ni al gimnasio voy por el tema del Covid– 19″.

