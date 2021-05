La colombiana Milena Zárate se mostró incómoda al ver el ampay de su novio Tito junto a la cantante Thamara Gómez.

Tras verla a ella con Tito en su propio carro durante una supuesta reunión de negocios de noche, Milena Zárate dijo desconocer que eran amigos.

“Qué raro porque yo conozco a todos sus amigos. En su vida de ha hablado de ella y que haga reuniones de noche”, dijo Milena Zárate en el programa “Amor y Fuego”.

Además, dijo que no pondrá las manos al fuego por su pareja y reconoció que últimamente está un poc distanciado con Tito.

“No tenía idea que eran amigos en realidad. No lo veo a él hace dos días y estamos un poco distanciados, pero bueno. Yo le presté mi camioneta porque su carro está en mantenimiento. Me dijo que iba a tener reuniones pero no con esta chica. Yo honestamente ni siquiera la conozco”.

Finalmente, Milena Zárate indicó que Tito tendrá que darle una buena explicación porque ella ya no cree en nadie.

Tras verla a ella con Tito en su propio carro durante una supuesta reunión de negocios de noche, Milena Zárate dijo desconocer que eran amigos.

TE PUEDE INTERESAR