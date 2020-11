La modelo y actriz colombiana, Milena Zárate, inauguró su spa y en el evento estuvo presente toda su familia, incluso su hermana Greysi Ortega.

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de “Amor y Fuego” se mostraron sorprendidos y al verlas juntas luego de protagonizar un fuerte escándalo cuando Greysi Ortega fue señalada de haberse metido con el cómico Edwin Sierra cuando estaba casada con su hermana Milena Zárate.

Al ver a toda la familia junta, Rodrigo González le dijo a Milena Zárate: “Solo falta Edwin Sierra” y ella reaccionó con un: “No, no, chuquis no se aceptan”.

Por su parte, Greysi Ortega contó que sigue casada y la relación entre sus esposo y Milena Zárate ha mejorado. “Los milagros de la pandemia existen porque ya habla con Milena”.

“Ya fue pues, no vamos a vivir siempre en enemistad. Tenemos sobrinos y todo eso, ya para que estar molestos”, agregó Milena Zárate.

