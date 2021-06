La modelo Milett Figueroa estuvo en “América Hoy” y habló sobre su última presentación en “El Artista del Año”, en la cual se enfrentó a Pamela Franco, quien tiene una gran voz.

Milett Figueroa aseguró que no cantó con autotune y que poco a poco viene mejorando pues está llevando clases.

“No creen que yo estoy cantando. El autotune no se puede utilizar en un programa en vivo, el autotune se usa en una grabación y lo que yo he cantado ahí es en vivo y en directo”, dijo en “América Hoy”.

Agregó que el programa “El Artista del Año” les está dando la oportunidad a los que no cantaban, mejorar y crecer. “El Artista del año” nos da la oportunidad de cantar en vio y de mostrar nuestra evolución. Hay varios que no somos cantantes y wow estamos evolucionando. Yo he demostrado que estoy mejorando”.

Janet Barboza respaldo la presentación de Milett Figueroa en “El Artista del Año”. “Tiene talento y es bellísima y eso no es un delito”.

Luego de que sea criticada, Milett Figueroa ha mejorado considerablemente en el canto y sorprendió en su segunda presentación de “El Artista del Año”.

Ella cantó “Amiga mía” de la mexicana Yuri y se enfrentó a Pamela Franco. Para sorpresa de muchos le ganó y terminó llorando de la emoción.

TE PUEDE INTERESAR