Milett Figueroa no se quedó callada y decidió comentar el desempeño que habría tenido Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022, donde destacó por quedar dentro de las mejores 16 candidatas de todo el mundo. Sin embargo, la modelo no fue ajena a la decisión que habría tomado Luciana Fuster de postular al Miss Perú 2023.

“Alessia me parece una chica guapísima, de verdad. Me parece que tiene porte. Me parece que tiene una cara bellísima”, comenzó diciendo para el programa ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, la también actriz normalizó los nervios que podrían haberle jugado una mala pasada a la hija de Bárbara Cayo.

“Siempre van a haber nervios cuando te encanta hacer algo, pero creo que se desarrolló muy bien, me imagino que el Miss Universo no debe ser nada fácil. A mi me gustó su papel”, agregó fuerte y claro.

Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando Milett Figueroa cambió notablemente su rostro cuando le consultaron sobre las ganas que tenía Luciana por postular al certamen de belleza nacional, dejando entrever que hay “muchas chicas lindas para desempeñar ese papel”

“En el Perú hay chicas guapísimas, hermosas. Y cuando te dicen que vas a representar al Perú, creo que en cualquier lugar uno tiene que salir a matar y romperla (...) Si vas a hacer algo, tienes que hacerlo bien “ , sentenció la popular ‘Milechi’.

