Milett Figueroa revela que no tiene en mente convertirse en madre en un futuro cercano con Marcelo Tinelli. La modelo manifestó que el argentino y ella no tienen ningún apuro en ser padres.

La peruana indicó que su relación con el conductor argentino es muy reciente, por ese motivo aún no piensa tener hijos con él. Recordemos que, Tinelli tiene cinco hijos, de tres exparejas diferentes.

“La maternidad es algo que para la mujer es muy importante. Yo la verdad aún no he planificado serlo. Si Dios quiere darme esa bendición, me encantaría”, afirmó en un inicio.

“ No pienso en ser mamá, acabo de iniciar una relación. No tenemos apuro en serlo, ninguno de los dos. Es un tema que no está en mi mente todavía, no lo hemos conversado (con Marcelo) ”, añadió Figueroa.

